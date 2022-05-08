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Giriş Tarihi: 8.5.2022 11:12 Son Güncelleme: 8.5.2022 11:21

Abdülkadir Ömür’ün şampiyonluk sevincinde fenalaştığı anlar ortaya çıktı

DHA
Abdülkadir Ömür’ün şampiyonluk sevincinde fenalaştığı anlar ortaya çıktı

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında bordo-mavili oyuncu Abdülkadir Ömür’ün, yüzlerce taraftarın sevgi gösterisi sırasında fenalaştığı görüntüler, sosyal medyada ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, şampiyonluk gecesi yaşadıklarını Atakaş Hatayspor maçı sonrasında, "Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. Bayılacak gibi oldum" sözleriyle anlattı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında tarihinin en erken şampiyonluğuna kavuştu. Medical Park Stadyumu'nda 40 binden fazla kişinin heyecanla izlediği maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar yeşil sahaya hücum etti.

Şampiyonluk coşkusunu sahada horon oynayarak ve birbirine sarılarak kutlayan taraftarlar, futbolcuların etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor'un altyapıdan yetişen yıldızı Abdülkadir Ömür'ün, şampiyonluk maçı bitiminde sahada taraftarca kuşatıldığı ve sevgi gösterileri sırasında fenalık geçirdiği görüntüler de sosyal medyada ortaya çıktı.

TARAFTARLARIN ARASINDA KALDI
Genç oyuncuyla video çekilmek ve şampiyonluk sevincini ölümsüzleştirmek isteyen bir taraftarın kaydettiği görüntülerde, çok sayıda taraftar Abdülkadir Ömür'ü havaya kaldırarak sarılmaya çalışıyor.

Taraftarların 'Adamsın Abdüş, Allah'ına kurban' sözleriyle sarılıp öpmeye çalıştığı Abdülkadir'in nefes almakta zorlandığı görülüyor.

Görüntülerde, kalabalık arasında kalan Abdülkadir Ömür'ün 'durun' diyerek yardım istediğini fark eden bazı taraftarların, 'Bırakın, tamam, sakin olun, boğulacak' sözleri yer alıyor.

İlgiyle izlenen görüntülerin sonunda Ömür'ün stadyum zeminine bırakıldığı ve nefes alabilmesi için etrafından çekilmeye çalıştığı da yer alıyor.

"ÖYLE KİLİTLEDİLER Kİ NEFES ALAMADIM"
Abdülkadir Ömür, ligin 36'ncı haftasında deplasmasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçı sonrası sahada yaşadığı anları, "Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. 'Ağabey nefes alamıyorum' dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni" sözleriyle anlatmıştı.

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Abdülkadir Ömür’ün şampiyonluk sevincinde fenalaştığı anlar ortaya çıktı
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