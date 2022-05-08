Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini sürdürerek ligi 2. sırada bitirmek istiyor. Siyah beyazlılar ise kendi sahasında ve yeni hocasıyla kazanarak moral bulma peşinde... Karşılaşma büyük heyecanla beklenirken, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.