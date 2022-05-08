Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini sürdürerek ligi 2. sırada bitirmek istiyor. Siyah beyazlılar ise kendi sahasında ve yeni hocasıyla kazanarak moral bulma peşinde... Karşılaşma büyük heyecanla beklenirken, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE DERBİNİN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?
Son derbi Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs 2022'de Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin platforma üye olması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE VODAFONE PARK'TA, 355. RANDEVUDA
Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmalarında, Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 491-450 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 131 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.