İşte Güvenç Kurtar'ın açıklamaları:

Mesut Özil ile ilgili bizim kulağımıza gelenler var tabi. Belki doğrudur, belki yanlıştır ama kadro dışı bırakılacağı kadar tepki gösterdiği için kadro dışı kalmıştır. Ne olmuştur, soyunma odasında bir söylenişi olmuştur, kavga olmuştur hatta terlik fırlattı diyenler var. Ne kadar doğru bilmiyorum. İsmail Kartal'ın affetmeyeceği şeyler yapmış anlaşılan. Şimdi Mesut çok iyi bir futbolcu ama bu yaptığı disiplinsizlikler kolay kolay affedilir gibi değil.

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