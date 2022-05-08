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Giriş Tarihi: 8.5.2022 17:05 Son Güncelleme: 8.5.2022 17:21

Son dakika: Soyunma odası gerçeği! Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika: Soyunma odası gerçeği! Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız oyuncu Mesut Özil'in takımdaki son durumu belirsizliğini korurken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Soyunma odasında Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında neler yaşandığını teknik direktör Güvenç Kurtar, Futbol Plus Youtube kanalında Ömer Faruk Özcan'a anlattı. İşte soyunma odası gerçeği ve tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı.

Yıldız oyuncu Mesut Özil'in takımdaki son durumu belirsizliğini korurken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Soyunma odasında Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında neler yaşandığını teknik direktör Güvenç Kurtar, Futbol Plus Youtube kanalında Ömer Faruk Özcan'a anlattı.

İşte Güvenç Kurtar'ın açıklamaları:

Mesut Özil ile ilgili bizim kulağımıza gelenler var tabi. Belki doğrudur, belki yanlıştır ama kadro dışı bırakılacağı kadar tepki gösterdiği için kadro dışı kalmıştır. Ne olmuştur, soyunma odasında bir söylenişi olmuştur, kavga olmuştur hatta terlik fırlattı diyenler var. Ne kadar doğru bilmiyorum. İsmail Kartal'ın affetmeyeceği şeyler yapmış anlaşılan. Şimdi Mesut çok iyi bir futbolcu ama bu yaptığı disiplinsizlikler kolay kolay affedilir gibi değil.

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Son dakika: Soyunma odası gerçeği! Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında...
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