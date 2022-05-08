Valerien Ismael'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Beşiktaş'ı gelecekte böyle görmek istiyorum"

"İŞİ BİTİRECEK FORVET OYUNCUSUNA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Önümüzdeki sezon gol yollarında işi bitirecek bir santrfora ihtiyaçları olacağını aktaran Ismael, "Önümüzdeki sene gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz. Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak. Son 2 maçta sistemimiz aynı değil esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk. Galibiyet odaklı tempolu oyun istiyoruz. İstediğimiz duruma uygun oyunculara odaklanacağız. Bugün özelinde çok eksiğimiz vardı. Onların yerine oynayanlar iyi iş çıkardı. Gelecekte esneklik gösterebileceğimiz konusunda iyi sinyaller aldım. Şu an sistemimiz bu." ifadelerini kullandı.