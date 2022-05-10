BEŞİKTAŞ TAZMİNAT ÖDEMESİNİ YAPMIŞTI

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Abdullah Avcı'nın başvurusu üzerine 15 Nisan 2021'de Beşiktaş'ın 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödemesine karar vermiş, üst kurul olan Tahkim Kurulu da tazminat tutarını 17 milyon 130 bin lira olarak düzelterek onamıştı. Bunun üzerine Beşiktaş, 9 Ağustos 2021'de yasal faizleriyle birlikte Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yaptığını ve konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini duyurmuştu.