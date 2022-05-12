"Buna şiddetle karşı çıkıyorum" diyen Çebi, "Ben hiçbir zaman için aile terbiyem gereği ve Beşiktaş'ın duruşu gereği etik olmayan bir şekilde bir başka takımın ne başkanına ne de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanına böyle bir ifade kullanmam. Bu söz konusu olamaz. Kaldı ki Koç ailesi ve özellikle Rahmi Koç, Beşiktaş için çok değerli bir insandır. Bize bugüne kadar verdiği destekler ortadadır. Beşiktaş'a canı gönülden, karşılık beklemeden destek veren bir Rahmi Koçumuz var. Abimizdir, büyüğümüzdür, çok büyük değerimizdir. Onun soyadını taşıyan evladına bizim böyle bir ifade kullanmamız söz konusu değildir. Bu kasıtlı olarak birileri tarafından başka yere çekilmiştir. Bu, benim benden beklenen tavır ve davranışa karşılık 'Ben böyle bir adam değilim' demenin bir ifadesi olmuştur." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇININ KONUŞULMASI BENCE GEREKSİZDİ"

Çebi, Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği geniş kapsamlı basın toplantısında adaletsizlik ve haksızlıklardan bahsederken Beşiktaş-Trabzonspor maçından örnek vermesini gereksiz bulduğunu ve nedenini anlayamadığını dile getirdi.

Koç'un basın toplantısında Beşiktaş-Trabzonspor maçını örnek göstermesine tepki gösteren Çebi, "Orada benim maruz kaldığım 3-5 kişinin yaptığı konu şuydu. Trabzonspor'a neden tepki göstermediğim şeklinde bir ifade vardı. Bir gün evvel Ali Koç Bey'in konuşmalarında haksızlık ve adaletsizliklerle ilgili örnek verirken sadece Beşiktaş-Trabzonspor maçını örnek göstermesini doğru bulmadım, gereksizdi. Bunu ne nedenle yaptığını henüz bilmiyorum. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında uğramış olduğunuz haksızlığı gündeme getirebilirsiniz. Eğer çok genel konuşacaksınız bütün takımların uğradığı haksızlıkları örnek olarak verebilirsiniz. Sadece Beşiktaş taraftarını üzecek, onları galeyana getirme ihtimali olan Trabzonspor konusunu gündeme getirmek doğru olmamıştır. Fenerbahçe Kulübü ile ilgili açıklamalar yapılırken, Fenerbahçe Kulübünün mağdur olduğu birçok maç varken, Beşiktaş-Trabzonspor maçının konuşulması bence gereksizdi, gerek yoktu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynanan maçlarla ilgili bir şey söylemesi gerekirken aynı zamanda eğer adaletten ve hakem hatalarından bahsedeceksek, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın birbiriyle oynadıkları maçlarda Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıkları ifade edilseydi biraz bu konuşmanın futbol adaletine dayandığına daha çok inanabilirdim ama sadece Beşiktaş-Trabzonspor maçının ifade edilmesiyle şimdi kafamda soru işaretleri oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın hakkının savunulmadığı yönündeki düşüncenin kendisine haksızlık olduğunu kaydeden Çebi, "Hakemlerle ilgili ben gerekeni yaptım. Federasyona gittim, geldim; merci orası. Yani önünüze her kamera getirildiğinde hakemlere bir şey söylemiş olmak, federasyona bir şey söylemiş olmak eğer hakem sorunlarını çözüyor olabilseydi bugüne kadar herkes konuştuğuna göre hiç hakem sorunu yaşanmamış olması gerekirdi. Demek ki yetmiyor. Biz bunu etik anlamda ve doğru bir şekilde çözmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

TFF'NİN HAKEM KARARLARI

Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) 8 Mart'ta bazı hakemleri görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreci değerlendiren Çebi, "Hakemlerle ilgili sorunlar, MHK başkanının ve federasyon başkanının istifasını istemekle çözülmez. Çünkü sorun onlardan daha çok, mevcut hakem yapısında ve hakemlerde. Onun için 'eskilerin artık gidip yerine gençlerin gelmesi gerektiğini düşünüyoruz' dedim. Bunu açıkça söyleyen benim ve bunun arkasından da bir operasyon gerçekleştirildi." diye konuştu.

Kendisinin TFF'ye herhangi bir liste vermediğini anlatan Çebi, şunları söyledi:

"Liste verilirken de orada değildim, hiç haberim de yoktu. Gidenlerin içinde gitmesine hiç gerek görmediklerim var, gitmeyenlerin içinde de gitmesini gerek gördüklerim var. Bu sadece Beşiktaş'ın talebi üzerine yapılmış bir şey değildi. Tamamıyla bütün kulüplerin sezon başından beri şikayet ettiği bir durumdu. Sonra birdenbire ne olduysa hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldılar. Buna katılmayacağını söyleyen bir tek benim. Katılmıyorum ve gerektiği yerde de konuşuyorum. Operasyon yapılıyor, 'bu operasyon niye yapıldı' diyorsunuz. Bir çelişki var. Memnun değiliz diyorsunuz, çözüm istiyorsunuz getirilen çözüm bu. Hakemlerden memnun değilsiniz. Sonra 'bu hakemler niye gitti' diyorsunuz. Bir karar verin. Ya memnunsunuz ya değilsiniz. O gün herkes kalkıp hakemlerden şikayet ederken, federasyonun bu işi çözemediğini, çözmesi gerektiğini söylerken federasyonun bulduğu bu çözümden başka da çözüm yokken ne bekliyordu. Bazı kulüp başkanları da bu yapılan işlemin yanlış olduğu söylendi? Zamanlaması tersmiş, yanlışmış. Yani verilen liste onlara göre doğru. Bu insanların hatalarından dolayı oradan alınması gerektiğini söyleyenlerin, bu insanların oradan alınmasına müteakip neden TFF'ye tepki koyduğunu ve TFF'nin tekrar bu operasyondan vazgeçtiğini ben anlamakta güçlük çekiyorum."

Bu konuda duruşunu değiştirmeyeceğini vurgulayan Çebi, "Ben bir şey talep ettim, o talep doğrultusunda bir şeylerin yapıldığını görmekten, bir şeylerin çözülebileceğini hissetmeye başlamıştım. Tekrar başa dönmüş olmalarından son derece rahatsızım. Doğru da bulmuyorum. Diğer başkanlara da soruyorum. Madem mutluydunuz niye şikayet ettiniz, madem şikayet ettiniz yapılan operasyondan niye mutsuz oldunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, yaşanan süreç nedeniyle hakemlerin gelecek sezon Beşiktaş'a cephe alıp almayacağı endişesi ile ilgili olarak ise "Eğer bizim bu söylemlerimizden dolayı hakemlerin Beşiktaş'a zarar vermeye başladığını hissedersem bu iş başka yere doğru gider. Buna müsaade etmeyiz. Böyle bir şeyin söz konusu olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

"BAŞARI İSTİYORSANIZ BİRAZ ACI ÇEKECEKSİNİZ, KATLANMAYI BİLECEKSİNİZ"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'in bazı futbolseverler tarafından riskli tercih olarak görüldüğünün hatırlatılması üzerine Çebi, "Başarı dediğiniz nedir? Bir sürü başarılı hoca geldi olmadı. Sergen hoca da hiç kupa kaldırmadan gelmişti buraya. Sergen hocanın futbolculuk dönemi muhteşemdi ama hocalık döneminde başarısı yoktu. Ama biz onda o ışığı gördük. Aldık getirdik ve hoca şampiyon oldu. Birilerine bir fırsat vermezseniz herkes bu şekilde düşünürse siz kaç tane şampiyon olmuş hoca bulacaksınız da getireceksiniz. Her şampiyonluk yaşamış bir hocaya ağır bedel mi ödemek zorundayız? Neden hocayla beraber kendi başarı hikayemizi yazmıyoruz? Niye cesur davranmıyoruz? Niye katlanmıyoruz? Bazen başarı istiyorsanız biraz acı çekeceksiniz, katlanmayı bileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.