Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Luyindama korkusu
Giriş Tarihi: 14.5.2022

Luyindama korkusu

Luyindama korkusu

Luis Campos’un aracı olduğu transferde Al Taawon kulübü, Kongolu stoperin opsiyonunu kullanmayabilir

Burak Elmas'ın sportif danışmanı olan Luis Campos, aylık 100 bin Euro kazandığı Galatasaray'daki görevini bıraktı. Campos'un ayrılığı, Christian Luyindama'nın satışını olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar... Luis Campos ara transfer döneminde Luyindama'nın, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralanmasını sağladı ve sözleşmeye 3 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Portekizli futbol adamının yakın dostu olan teknik direktör Jose Gomes, Taawon'dan kovuldu. Campos da Galatasaray'ı bıraktı ve Luyindama'nın durumu belirsiz. Kongolu stoperin zorunlu olmayan opsiyonu kullanılmayabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den enflasyon farkı, emekli ve memur zammı mesajı! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Son dakika: Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de açıklamalar! "Büyük bir projeye şahit oluyoruz"
CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan AKM'de Ayasofya mesajı: Tam da üstadın dediği şekilde açıldı!
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi
Son dakika: ABD ve Rusya'dan üst düzey temas! "Acil ateşkes ilan edilmeli"
Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
Öğrenemediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Luyindama korkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA