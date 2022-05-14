Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih Özcan operasyonu
Giriş Tarihi: 14.5.2022

Salih Özcan operasyonu

VOLKAN DEMİR
Salih Özcan operasyonu

Sarı-lacivertliler, çok iyi bir sezon geçiren milli orta saha oyuncusuna gözünü dikti. Kanarya, astronomik bir ücret istenmezse Salih'i kadrosuna katmayı planlıyor

Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Yurt içinden Eren Elmalı, Halil Akbunar, Doğucan Haspolat, Bünyamin Balcı ve Umut Bozok'u listesine alan sarı-lacivertliler, yurt dışından ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Köln forması giyen Salih Özcan'ı istiyor. Merkez orta saha oyuncusu olan Özcan, bu sezon Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilerken, transferde de adı Leipzig ve Dortmund ile de anılmaya başlandı.

BALLACK'A BENZETİLİYOR
Sarı-lacivertliler, Salih için Köln ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 1998 doğumlu futbolcu için astronomik bir bonservis bedeli talep edilmezse Fenerbahçe, 24 yaşındaki ismi renklerine katmayı amaçlıyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Salih Özcan, stiliyle Almanlar'ın unutulmaz yıldızlarından Michael Ballack'a benzetiliyor. Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 30 maçın 25'inde 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistle skora katkı verdi. Salih'in sözleşmesi seneye sona erecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den enflasyon farkı, emekli ve memur zammı mesajı! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Son dakika: Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de açıklamalar! "Büyük bir projeye şahit oluyoruz"
CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan AKM'de Ayasofya mesajı: Tam da üstadın dediği şekilde açıldı!
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi
Son dakika: ABD ve Rusya'dan üst düzey temas! "Acil ateşkes ilan edilmeli"
Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
Öğrenemediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Özcan operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA