Salih Özcan operasyonu

Sarı-lacivertliler, çok iyi bir sezon geçiren milli orta saha oyuncusuna gözünü dikti. Kanarya, astronomik bir ücret istenmezse Salih'i kadrosuna katmayı planlıyor
Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Yurt içinden Eren Elmalı,Halil Akbunar, DoğucanHaspolat, Bünyamin Balcı ve Umut Bozok'u listesine alan sarı-lacivertliler, yurt dışından ise HalilDervişoğlu'nun yanı sıra Köln forması giyen SalihÖzcan'ı istiyor. Merkez orta saha oyuncusu olan Özcan, bu sezon Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilerken, transferde de adı Leipzig ve Dortmund ile de anılmaya başlandı.
BALLACK'A BENZETİLİYOR
Sarı-lacivertliler, Salih için Köln ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 1998 doğumlufutbolcu için astronomik bir bonservis bedelitalep edilmezse Fenerbahçe, 24 yaşındaki ismirenklerine katmayı amaçlıyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Salih Özcan, stiliyle Almanlar'ın unutulmaz yıldızlarından Michael Ballack'a benzetiliyor. Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 30 maçın 25'inde 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistle skora katkı verdi. Salih'in sözleşmesi seneye sona erecek.