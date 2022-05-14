Salih Özcan operasyonu

Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Yurt içindenvelistesine alan sarı-lacivertliler, yurt dışından iseyanı sıra Köln forması giyenistiyor. Merkez orta saha oyuncusu olan Özcan, bu sezon Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilerken, transferde de adıveile de anılmaya başlandı.Sarı-lacivertliler, Salih için Köln ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen8 ve 10 numara oynayabilen Salih Özcan, stiliyle Almanlar'ın unutulmaz yıldızlarından Michael Ballack'a benzetiliyor. Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 30 maçın 25'inde 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistle skora katkı verdi.