Son dakika: Mario Balotelli Yunus Akgün’ü dövdü mü? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Süper Lig'de Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'da gündemde yankı bulan bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklama yaptı.
BALOTELLİ YUNUS AKGÜN'Ü DÖVDÜ İDDİASI
Türkiye Gazetesi'nin haberinde; Tesislere gelen Mario Balotelli'nin takım arkadaşı Yunus Akgün ile tartıştıkan sonra oyuncuyu tekme tokat dövdüğü iddia edildi.
BAŞKAN MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA
Murat Sancak, konuyla ilgil "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular" açıklamasını yaparak ortaya atılan iddiaları yalanladı.
BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR
Mario Balotelli ile Yunus Akgün'ün birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakması da dikkat çekti.
Adana Demirspor'un İtalya'nın Monza takımından transfer ettiği Mario Balotelli, bu sezonki peformansıyla beğeni topladı ve İtalya Milli Takımı'na geri çağrıldı. Spor Toto Süper Lig'de 12 ve Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere şu ana kadar 13 gole imzasını atan yıldız futbolcu, toplamda 6 da asist yaptı.