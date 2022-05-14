Son dakika: Mario Balotelli Yunus Akgün’ü dövdü mü? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Adana Demirspor'un İtalya'nın Monza takımından transfer ettiği Mario Balotelli, bu sezonki peformansıyla beğeni topladı ve İtalya Milli Takımı'na geri çağrıldı. Spor Toto Süper Lig'de 12 ve Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere şu ana kadar 13 gole imzasını atan yıldız futbolcu, toplamda 6 da asist yaptı.