Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mario Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı
Giriş Tarihi: 14.5.2022 10:43 Son Güncelleme: 14.5.2022 11:23

Son dakika: Mario Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Son dakika: Mario Balotelli Yunus Akgün’ü dövdü mü? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Son dakika haberi... Bu sezon aldığı puanlarla dikkat çeken Adana Demirspor'da gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre takımın yıldızı Mario Balotelli, genç oyuncu Yunus Akgün'ü dövdü ve tesislerden gönderildi. Bu haberin ardındna Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da açıklama yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'da gündemde yankı bulan bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklama yaptı.

BALOTELLİ YUNUS AKGÜN'Ü DÖVDÜ İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nin haberinde; Tesislere gelen Mario Balotelli'nin takım arkadaşı Yunus Akgün ile tartıştıkan sonra oyuncuyu tekme tokat dövdüğü iddia edildi.

Mario Balotelli'nin yaşananlardan sonra tesislerden gönderildiği yazıldı. Ortaya atılan iddialardan sonra Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamada bulundu.

BAŞKAN MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA

Murat Sancak, konuyla ilgil "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular" açıklamasını yaparak ortaya atılan iddiaları yalanladı.



BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Mario Balotelli ile Yunus Akgün'ün birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakması da dikkat çekti.

Adana Demirspor'un İtalya'nın Monza takımından transfer ettiği Mario Balotelli, bu sezonki peformansıyla beğeni topladı ve İtalya Milli Takımı'na geri çağrıldı. Spor Toto Süper Lig'de 12 ve Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere şu ana kadar 13 gole imzasını atan yıldız futbolcu, toplamda 6 da asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den enflasyon farkı, emekli ve memur zammı mesajı! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Son dakika: Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de açıklamalar! "Büyük bir projeye şahit oluyoruz"
Sistematik eziyet! İstanbul’un 'yürümeyen merdivenleri' çilesi
Usta Oyuncu Uğur Yücel'den acı itirafı: Beni babam keşfetti ama...
Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti
Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi
'Milli arı projesi'ne saldırı! Üstün arı genlerini çaldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mario Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA