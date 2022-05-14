'Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü' iddiasına Murat Sancak'tan görüntülü cevap! | Video
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Yunus Akgün, "Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü" haberini böyle yalanladı.