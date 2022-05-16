Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olmayacağını açıkladı | CANLI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Elmas'ın açıklamalarını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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İŞTE BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI: ADAY DEĞİLİM

Bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'daki seçimde de aday değilim. Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim. Geldiğimizde 50 milyon Euro olan takım maliyetini, bu sezonun başında 27 milyon Euro seviyesine indirdik. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan borçlarda 16 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik... Kiralık oyunculardan çıkarak, Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır.





Sportif A.Ş.'de 25 milyon euro gelir yarattık, 5 milyon euro borç azalttık. Toplam yükümlülükleri %10 azalttık. Dijitalde ilave 25 milyon TL gelir yarattık. GS TV'de de ciddi gelir arttıracak projeleri tamamladık, uygulama aşamasına getirdik... Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık.

"ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN NASIL BİRİ OLDUĞUNU ANLATACAĞIM"

Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır. Aileme haksız bir şekilde hakaretler oldu. Onlara bu zor dönemde yanımda oldukları ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Gelelim ailemi işin içine karıştıran Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a... Abdurrahim Albayrak'ın şimdi nasıl biri olduğunu anlatacağım. 16 Nisan 2019'da ibra edilmedikten sonra açtıkları davada 2 kez dilekçe verip taraflı ve kötü niyetli olmakla suçladığı, yapmadığım bir konuşmadan suçlandığım Divan Kurulu'nu tebrik etti. Genel kurul iradesini hiçe saymış ve kuruş değil duruş tweetleriyle kendilerine takipçi arttırmak isteyen insanların neler yaptığına bakalım.

"GALATASARAY'I OYUN OLARAK GÖRENLERLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İbra olmadıktan sonra mahkeme kararıyla iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Genç Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar. 'Bedavaya aldık' denilen Oğulcan Çağlayan konusunda kulübü ciddi zarara uğrattılar ve Rize'yle yaşanan krize sebep oldular. Bunlardan hiç utanmamışlar gibi bir de genel kurulda beni ve ailemin suçlanmasına sebep oldular. Ben aday değilim, benimle uğraşmayın' demiştim. Fakat onlar benimle ve arkadaşlarımla uğraşmayı bir seçim strateji olarak benimsemişler. Bundan sonra cevap vereceğimi de söylüyorum. Galatasaray'ı bir oyun olarak görenlerle mücadele etmeye devam edeceğim.