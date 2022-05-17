Kapı kapalı!

Fenerbahçe'de transfer dönemi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kiralıktan dönecek oyuncular yönetimi kara kara düşündürüyor., sarı-lacivertli takımda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve geçtiğimiz sezon başı29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı.Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama takımda kalma ihtimali yok.Aynı dönemde 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Uruguaylı stoperLemos performansıyla bekleneni veremedi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek ama o da kadroda düşünülmüyor.26 yaşındaki Alman orta sahanın sözleşmesinde Danimarka kulübü adına opsiyon var ancak sadece 6 maçta (2 lig, 4 şampiyonluk play-off'u) forma şansı bulduğu için bu madde devre dışı kalacak. Meyer'in de Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sora eriyor. Bu oyuncular hem maaş maliyeti hem de yabancı kontenjanı doluluğu nedeniyle bu sezon bir kez daha gönderilmek zorunda. Yönetim hem maaş bütçesinde yer açmak hem de yeni gelecek teknik adama daha iyi bir kadro bırakmak için şimdiden