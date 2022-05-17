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Giriş Tarihi: 17.5.2022

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VOLKAN DEMİR
Kapı kapalı!

Samatta, Lemos ve Meyer’in gittikleri takımlarda ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı oldu. Yeni kadro için çalışan yönetim bir yandan da bu isimlerin maylietinden kurtulmak için çabalayacak

Fenerbahçe'de transfer dönemi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kiralıktan dönecek oyuncular yönetimi kara kara düşündürüyor. 2020 yazında 6 milyon Euro'ya Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, sarı-lacivertli takımda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve geçtiğimiz sezon başı Belçika'nın Antwerp kulübüne kiralanmıştı. 29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı. 27 lig maçında görev alırken, sadece 10 kez sahaya 11'de çıktı. 5 gol, 4 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama takımda kalma ihtimali yok.



BEKLENENİN ÇOK UZAĞINDA KALDILAR
Aynı dönemde 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, Samatta gibi geçen yıl Belçika'nın yolunu tuttu. Beerschot takımına 1 yıllığına kiralanan 26 yaşındaki stoper, 15 lig maçında görev alırken bunların 4'ünde sonradan oyuna girdi. Lemos performansıyla bekleneni veremedi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek ama o da kadroda düşünülmüyor. Max Meyer, bu sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ancak devre arasında teknik kadro raporuyla Danimarka'nın Midtjylland takımına kiralandı.

'KENDİNİZE KULÜP BULUN' TALİMATI VERİLDİ
26 yaşındaki Alman orta sahanın sözleşmesinde Danimarka kulübü adına opsiyon var ancak sadece 6 maçta (2 lig, 4 şampiyonluk play-off'u) forma şansı bulduğu için bu madde devre dışı kalacak. Meyer'in de Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sora eriyor. Bu oyuncular hem maaş maliyeti hem de yabancı kontenjanı doluluğu nedeniyle bu sezon bir kez daha gönderilmek zorunda. Yönetim hem maaş bütçesinde yer açmak hem de yeni gelecek teknik adama daha iyi bir kadro bırakmak için şimdiden oyuncuların menajerlerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdi.

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