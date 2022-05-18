Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi TFF başkanlığı için kararını açıkladı! Burak Elmas’a sert eleştiri...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı kulübün 29 Mayıs'ta gerçekleşecek seçiminde aday olacağını açıklarken gündeme ilişkin konularla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet eden Çebi, TFF başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Çebi ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı, Fırat Aydınus'a verdikleri çiçek nedeniyle eleştirdi.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

"Özellikle 2019 Ekim ayında eski başkanın bırakma kararı ile Yaklaşık 8 bin oyun 5 bin küsürünü alarak Beşiktaş Başkanı oldum."

"Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı bir durum vardı. Kasaya bir kuruş girmiyordu, ödemeler 6 aydır yapılmamıştı. Kendimizi zor ve sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş yöneticisi olarak bulduk. Beşiktaş'ın marka değerini daha yukarı çıkarabilmek adına keşke daha fazla başkan adayı çıksaydı diyorum. Seçimde maalesef şu an ben dahil 2 aday var."

"DENK BÜTÇEMİZ VAR, BORCUN ARTMASI BAŞARIDIR"

"Bizim geldiğimiz tarihlerde aldığımız tespit raporlarında borç 3 milyar TL'ydi. Şu anda borcumuz 4.3 milyar TL. Tabii ki keyifsiz bir durum. Ancak geldiğimizden dönemden bu yana faiz ve kur farklarını koyduğunuzda 4.3 milyar kaçınılmaz bir durumdur. Bunun artmamasını başarı olarak görüyoruz. Bizim şu an gelirimiz 1.8 milyar, giderimiz de 1.8 milyar. Denk bütçeyi yarattık ancak faiz ve döviz kurlarından dolayı borç artmış görünüyor."

"Tabii ki bizim için amatör sporların çok önemi var. Kadın futbol, hentbol... Geldiğimizde 10 milyon euro olan amatörlerin zararı bir sonraki sene 5'e, diğer yıl 2'ye indirilmiştir."