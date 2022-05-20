REAL MADRİD REAL BETİS MAÇI CANLI | Real Madrid Real Betis maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçı mücadelesinde Real Madrid ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı araştırılıyor. Peki, Real Madrid Real Betis maçı hangi kanalda? İşte Real Madrid Real Betis maçı canlı izle seçeneği
REAL MADRİD REAL BETİS MAÇI CANLI
Real Madrid - Real Betis maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Spor Smart ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
İLK YARI SONA ERDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi.
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