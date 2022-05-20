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Giriş Tarihi: 20.5.2022 23:20

REAL MADRİD REAL BETİS MAÇI CANLI | Real Madrid Real Betis maçı hangi kanalda?

REAL MADRİD REAL BETİS MAÇI CANLI | Real Madrid Real Betis maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga’da, Real Madrid Real Betis ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. Real Madrid Real Betis maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın kanalını araştırıyor. Peki, Real Madrid Real Betis maçı hangi kanalda? İşte canlı izleme ekranı

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçı mücadelesinde Real Madrid ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı araştırılıyor. Peki, Real Madrid Real Betis maçı hangi kanalda? İşte Real Madrid Real Betis maçı canlı izle seçeneği

REAL MADRİD REAL BETİS MAÇI CANLI

Real Madrid - Real Betis maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Spor Smart ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

İLK YARI SONA ERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi.

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REAL MADRİD REAL BETİS MAÇI CANLI | Real Madrid Real Betis maçı hangi kanalda?
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