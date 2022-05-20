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Giriş Tarihi: 20.5.2022 13:49

Son Dakika: Borussia Dortmund'da Marco Rose depremi! Karar resmen açıklandı...

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Son Dakika: Borussia Dortmund’da Marco Rose depremi! Karar resmen açıklandı...

Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bundesliga'da sezonu Bayern Münih'in ardından 2. sırada tamamlamasına karşın Avrupa kupalarında hayal kırıklığı yaşayan Borussia Dortmund'da flaş bir ayrılık yaşandı. Alman ekibi, teknik direktör Marco Rose ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Dortmund'dan yapılan açıklamada, sona eren sezonun analizinin CEO Hans-Joachim Watzke, Sportif Direktörler Michael Zorc ve Sebastian Kehl ve kulüp danışmanı Matthias Sammer'in Rose ile gerçekleşen toplantıda yapıldığı ve toplantı sonucunda Rose ile yola devam edilmemesi yönünde karar alındığı belirtildi.

CEO Hans-Joachim Watzke konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün hiçbirimiz için kolay değil çünkü aramızda karşılıklı büyük bir saygı vardı ve öyle olmaya da devam edecek. Çeşitli sebeplerden dolayı tatmin etmeyen şekilde biten sezonun ardından birçok açıdan fırsatları değerlendiremediğimizi kabul etmek zorunda kaldık. Tüm zorluklara rağmen ilerlediğimiz yolun doğru olduğuna iknayım. Yaptığımız konuşmalar sonrası birlikteliğimizin sona ermesi gerektiği kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Alman ekibinin yöneticileri Marco Rose'ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, önümüzdeki günlerde yeni teknik direktör için kapsamlı bir çalışma yapılacağı belirtildi.

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Son Dakika: Borussia Dortmund'da Marco Rose depremi! Karar resmen açıklandı...
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