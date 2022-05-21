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Giriş Tarihi: 21.5.2022

1.Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu

1.Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında dün Eyüpspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. BB Erzurumspor, A. Denizlispor'a 4-0 kaybetti. Beybiliç Boluspor, Altınordu'yu 2-1 yenerken Samsunspor, Tuzlaspor'u 4-2'lik skorla devirdi. İstanbulspor ile Bandırmaspor da 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla play-off eşleşmeleri de belli oldu. Ligi 3. bitiren Bandırma ile 6. Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Dördüncü İstanbulspor ile de 5. sıradaki BB Erzurumspor oynayacak. Play-off'ta yarı final ilk maçları 25 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta… Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

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1.Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu
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