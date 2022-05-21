Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başkan Erdoğan, EuroLeague'de tarih yazan Anadolu Efes'i tebrik etti
Giriş Tarihi: 21.5.2022 22:11 Son Güncelleme: 21.5.2022 22:15

Başkan Erdoğan, EuroLeague'de tarih yazan Anadolu Efes'i tebrik etti

Başkan Erdoğan, EuroLeague’de tarih yazan Anadolu Efes’i tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Erdoğan, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Anadolu Efes. Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan temsilcimiz Anadolu Efes'i kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya ile peş peşe NATO teması! Başkan Erdoğan açık açık yüzlerine söyledi! Finlandiya'dan açıklama geldi
Buğdayda küresel oyun! Türkiye’de sorun yok
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Bu akşam mutlaka izleyin
Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?
FETÖ'nün yeni iletişim ağı deşifre oldu! Sinsi plan ortaya çıktı
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, EuroLeague'de tarih yazan Anadolu Efes'i tebrik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA