Başkan Erdoğan, EuroLeague’de tarih yazan Anadolu Efes’i tebrik etti

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Erdoğan, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Anadolu Efes. Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan temsilcimiz Anadolu Efes'i kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.