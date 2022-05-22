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Giriş Tarihi: 22.5.2022

Kupa provasını Yiğido kazandı

Kupa provasını Yiğido kazandı
ZIRAAT Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Sivasspor ile Kayserispor'un ligin son haftasında kozlarını paylaştığı mücadeleyi ev sahibi Yiğido 2-1 kazandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Sivasspor, Jorge Felix'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Kayserispor 56'da Miguel Cardoso ile skora denge getirirken, Kerem Atakan Kesgin 63. dakikada ağları havalandırıp kırmızı-beyazlıları galibiyete taşıdı. Bu sonucun ardından Sivasspor, sezonu 54 puanla bitirdi. Kayserispor, ligi 47 puanla tamamladı. İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te karşılaşacak.

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Kupa provasını Yiğido kazandı
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