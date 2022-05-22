Kupa provasını Yiğido kazandı

ZIRAAT Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Sivasspor ile Kayserispor'un ligin son haftasında kozlarını paylaştığı mücadeleyi ev sahibi Yiğido 2-1 kazandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Sivasspor, Jorge Felix'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Kayserispor 56'da Miguel Cardoso ile skora denge getirirken, Kerem AtakanKesgin 63. dakikada ağları havalandırıp kırmızı-beyazlıları galibiyete taşıdı. Bu sonucun ardından Sivasspor, sezonu 54 puanla bitirdi. Kayserispor, ligi 47 puanla tamamladı. İki takımZiraat Türkiye Kupası'nda finalde26 Mayıs Perşembe günü İstanbulAtatürk Olimpiyat Stadı'nda saat20.45'te karşılaşacak.