Abdullah Avcı şampiyonluğun şifrelerini açıkladı! "Galatasaray maçında hissettim"

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Trabzonspor'a gidince, bizim önceliğimiz oyunu alıp, sonra sonucu almamız gerekiyordu. Öncelikle takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular buna cevap verdi. Bunlara yoğun bir şekilde çalıştık."

"Dört senelik yönetimin bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı."

"Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim."