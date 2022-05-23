Abdullah Avcı şampiyonluğun şifrelerini açıkladı! "Galatasaray maçında hissettim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN SPORTS'un konuğu oldu. Şampiyon hoca, programda Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. Avcı, Trabzonspor'un şampiyonluğuna giden yolda neler yaşadıklarını ve gelecek sezonun planlamasını anlattı.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:
"Trabzonspor'a gidince, bizim önceliğimiz oyunu alıp, sonra sonucu almamız gerekiyordu. Öncelikle takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular buna cevap verdi. Bunlara yoğun bir şekilde çalıştık."
"Dört senelik yönetimin bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı."
"Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim."
"GALATASARAY MAÇINDA ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİM"
"Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige öz güven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik milli takım arasına. Sonra Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık. Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk. Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim"
"Ocak ayında şampiyon ilan edildik. Mart ayında neden olamıyoruz dedik. Zihinsel dalgalanmalara neden oldu bunlar. Nisan ayında şampiyon oldu. Ben 3 sağ bek, 8 sol bek değiştirdim."
"Taraftar, takımı sahiplenmiş. Takım için çocuğu gibi konuşuyor. Samimiyetleri, duygularını yaşamaları, şampiyonluk kutlamaları... Acayip duygusal anlardı. Kasımpaşa'yı 1-0 yendik, taraftar bana '1-0 kazanılır mı?' diyor, Alanya maçının ilk yarısı 4-0 bitmiş, ikinci yarıdan sıkılmış. Kayseri maçında 2-0'dan 3-2'ye geri döndük. İki kişi hastaneye kaldırıldı, 'İyi maç oldu diyor'
"HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR TEK BAŞINA ŞAMPİYON YAPAMAZ"
"Hiçbir teknik direktör, tek başına takımı şampiyon yapamaz. Bunda yönetimin, ekibimin, çalışan herkese bu anlamda teşekkür ederim. Bu işin ana figürü sahadaki oyuncu. Bir çalışıyorsun, iki iletişim var. Ben şuna inanıyorum, bu işin temelinde iyi organizasyon, iyi oyuncu var. Ama iletişimi bunun içine koymazsan bunun içinden çıkamazsın. Biz oyuncularla samimi bir şekilde, çok açık, gri olmadan paylaştık. Kulüp de bütün vecibelerini yerine getirdi."
"En yakın rakibimiz 7 mağlubiyet almış. Biz 3 mağlubiyet aldık. Bir tanesi 3 penaltı ile karlı havada, diğeri son hafta, bir tanesi de penaltı ve kendi kaleme gol atmışım."
"Herkese hatalar olabiliyor. Bizim de kenarda canımız yanıyor. Bu oyunu sahanın içinden konuşmamız lazım. Hakem olarak konuşursak, gelişemeyiz"
"Son dönemde dalgalanmalar oldu. Savunmanın hepsinin değiştiği, merkez orta sahanın değiştiği maçlar oldu. Organizasyon bizi ayakta tuttu. Bu oyunda her zaman dengede gidemezsin. Toplamda 6 mağlubiyet aldım ve hep oyunun içinde kaldık biz."
"Marek Hamsik, ismi gelince bana 'Olur mu?' dedim. Yazın bir konferans yaptık, oyun planlarından bahsettim. Odamdaki çerçeveyi gösterdim, kendisi de Napoli'de direkten dönmüş. Gel beraber bu çerçeveyi dolduralım dedim. Riva'daki kampta nen merkez orta sahadan bunları isterim, Sarri ne istiyor diye sordum, hemen hemen aynı şeyleri söyledi. Ben bunun kadar tek pası, top gelmeden nereye atacağını... Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında Marek Hamsik olsa, maç başka bir hikayeye dönerdi. Oyunculuğunu konuşmayacağım. Berat'a paçasından tut dedim. Yanında fizyoterapist ile geziyor. Hiçbir şeyden şikayet etmedi, tam bir profesyonel."
"Çok fazla sorumluluk almak, final yapmak için kendisini biraz kaygıya soktu Bakasetas. Sakatlıktan sonraki süreci çabuk geçmek istedi. Siopis mahallenin enerjisi yüksek çocuğu. Bir gün seninle başlamayağım dedim, hiç problem değil dedi. Antrenmanın neşe kaynağı. Bizden birisi."
"Denswil, Club Brugge'de oynuyordu. 3'lü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'de oynadım Club Brugge ile oradan tanıyordum. Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi. Ben de seni sol bek oynattığımda sol stoper gibi kullanacağım seni dedim. Kiralık oyuncumuz, kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor."
"Bir orta saha oyuncusu gibi Peres. Edin Visca'nın ardndan performansı daha da arttı. Çok memnunuz. Sakatlanınca, sakın sağ bek alma, döneceğim dedi. Roma'da ben almadan önce de sol bekte oynuyordu"
"Djaniny'in geçen sene başında gitmek istedi. Ciddi teklifler vardı. 6 aydır seninle çalıştım birisi ile 6 ay daha kaybedemem dedim. Bu takım şampiyon olacak dedim. Adebayor'u tanıyor musun, tanıyorum dedi. Ben onunla da çalıştım dedim. Benzer özellikleriniz var dedim. Özel bir oyuncu, şu an mutlu. Özel bir oyuncu, kaybetmek istiyorum. Önemli katkılar sağladı."
"Cornelius, transferinde bonservis nedeniyle biraz zorlandık ama ısrarcı oldum. Bizim ligin santrforunun böyle olması gerekiyor. Ligimizin kenar ortadan çok fazla savunma zaafiyeti var. Önde baskı yapabiliyor. Bu sezon saha içerisinde dayak da yedi. Özel bir insan. Ciddi katkı sağladı. Bir santrfor böyle olması gerekiyor, çok memnun kaldım."
"Transferde geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istiyoruz. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sol bek, sağ bek, stoper, 6-8 oynayacak oyuncu lazım. Belki bir tane daha kanat oyuncusu lazım."
"Geçen sene Beşiktaş, şampiyon oldu. 15. hafta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk bitti, esas bundan sonraki süreç başlıyor. Kalitemizi derinleştirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak bizim için son derece önemli. Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var, 20. haftada yollar ayrıldı. Trabzonspor, tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz."