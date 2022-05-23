İlkay M. City’yi şampiyon yaptı

yıllık spor gazeteciliği hayatımda Premier Lig'in şampiyonluk maçını da çıplak gözle izlemek nasip oldu. Gururumuz İlkay Gündoğan'ın iki golle başrolünü oynadığı maçta son 15 dakikada Gerrard'ın Aston Villa'sı karşısındaİlkay'ı Guardiola omuzuna alıp stat çevresinde 2 tur atsa yeridir...Guardiola'ın takımı ilk 70 dakika iyi savunan Aston Villa'yı aşamadı. Sağ kanadı çökmüş, Cancelo yokları oynarken 70'te ikinci golü yiyen City moralmen bitmiş üzereyken sahneye Bernardo Silva'nın yerine İlkay çıktı.İlkay kendi mevkisine, orta üçlünün soluna girerken De Bruyne merkeze kaydı.Yerinde duramayan Pep ile birlikte tribünler sahaya doluştu. Zaman o an dondu.FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nden sonra bu maçta da veda olsaydı taraftarın halini ve Pep'in durumunu tahmin etmek zor... Bir futbolsever olarak maçtan keyif aldım, İlkay'la da gurur duydum.