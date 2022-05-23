İlkay M. City’yi şampiyon yaptı

İngiltere’de ligin son haftasında nefesler kesildi. M.City, Aston Villa’yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. SABAH Spor bu muhteşem anlara statta tanıklık etti. Liverpool’un hayali başka bahara kaldı
30 yıllık spor gazeteciliği hayatımda Premier Lig'in şampiyonluk maçını da çıplak gözle izlemek nasip oldu. Gururumuz İlkay Gündoğan'ın iki golle başrolünü oynadığı maçta son 15 dakikada Gerrard'ın Aston Villa'sı karşısında muhteşem bir dönüşle skoru2-0'dan 3-2'ye getirmek buşampiyonluğu efsaneler arasınayazdırdı. İlkay'ı Guardiola omuzuna alıp stat çevresinde 2 tur atsa yeridir... Ancak City'liler Etihad'ınçevresindeki efsanelerinheykellerinin yanına İlkayve De Bruyne'yi de yakındakoyarlar. Guardiola'ın takımı ilk 70 dakika iyi savunan Aston Villa'yı aşamadı. Sağ kanadı çökmüş, Cancelo yokları oynarken 70'te ikinci golü yiyen City moralmen bitmiş üzereyken sahneye Bernardo Silva'nın yerine İlkay çıktı. Taktiseldeğişiklik bu hamleyle geldi. İlkay kendi mevkisine, orta üçlünün soluna girerken De Bruyne merkeze kaydı. İlkay da 30 dakikadamuhteşem oyun ve ikigolle hem stadı hem İngiltere'yisalladı. Yerinde duramayan Pep ile birlikte tribünler sahaya doluştu. Zaman o an dondu. Bu gözlerkırılan direkleri, kesilen filelerive çılgınca sevinen City'lilerigördü. FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nden sonra bu maçta da veda olsaydı taraftarın halini ve Pep'in durumunu tahmin etmek zor... Bir futbolsever olarak maçtan keyif aldım, İlkay'la da gurur duydum.