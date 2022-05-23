Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe'ye, İrfan Can Eğribayat Kasımpaşa'ya... Spor Toto Süper Lig'de yılın kaleci değişimine ramak kaldı. Kasımpaşa ile yeniden doğan Ertuğrul Taşkıran'ı "Sarı-Kanarya"ya göndermeye hazırlanan lacivert-beyazlılar, tecrübeli kalecinin boşluğunu İrfan Can Eğribayat ile dolduracak.
GALATASARAY DA İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN PEŞİNDEYDİ
Özellikle Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 23 yaşındaki kaleci, yeni yabancı kuralının devreye girmesiyle daha da kıymete bindi. Sarı-kırmızılıların artık 36 yaşına gelmiş olan Fernando Muslera'nın yerine düşündüğü İrfan Can Eğribayat, İstanbul'a gidiyor fakat Florya'ya değil.
SEZONU 19 MART'TA KAPATTI
19 Mart'ta oynanan ve Göztepe'nin 2-0'lık malubiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Göztepeli futbolseverlerle ağız dalaşına girdiği gerekçesiyle 22 Mart'ta kadro dışı bırakılan genç kaleci, o gün bu gündür forma yüzü göremedi. Bu kararın ardından ayrılık kararı alan İrfan Can, "Göz-Göz"ün küme düşmesiyle birlikte transferi için harekete geçti.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT, KASIMPAŞA'YA SICAK BAKIYOR
İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan İrfan Can'ın Kasımpaşa'ya olumlu yaklaştığı kaydedildi. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan sarı-kırmızılı takım da İrfan Can'dan iyi bir bonservis bedeli elde etme amacında. Göztepe ile bu sezon ligde 30 maçta 50 gol yiyen İrfan Can Eğribayat'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro.