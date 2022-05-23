İRFAN CAN EĞRİBAYAT, KASIMPAŞA'YA SICAK BAKIYOR

İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan İrfan Can'ın Kasımpaşa'ya olumlu yaklaştığı kaydedildi. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan sarı-kırmızılı takım da İrfan Can'dan iyi bir bonservis bedeli elde etme amacında. Göztepe ile bu sezon ligde 30 maçta 50 gol yiyen İrfan Can Eğribayat'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro.