Luis Campos PSG’ye gitti!

G.SARAY'DA başkan Burak Elmas'ın danışmanlık görevine getirdiği Luis Campos'un yeni adresi Fransız devi PSG oldu. Geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılılardaki görevinden "Kulüp içindeki istikrarsızlıkve belirsizlik yoğun şekilde devamediyor. Bu nedenle gelecek sezon içinyaptığımız planlamada öngörülen adımlarıatabileceğimiz koşulların oluşamadığınıdüşünüyorum" diyerek ayrılmıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, yeni kontrat imzalayan yıldız futbolcuKylian Mbappe, Luis Campos'laarasının iyi olduğu için Portekizli futboladamını sportif direktörlüğe getirdi.