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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Luis Campos PSG’ye gitti!

Luis Campos PSG’ye gitti!
G.SARAY'DA başkan Burak Elmas'ın danışmanlık görevine getirdiği Luis Campos'un yeni adresi Fransız devi PSG oldu. Geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılılardaki görevinden "Kulüp içindeki istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun şekilde devam ediyor. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadığını düşünüyorum" diyerek ayrılmıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, yeni kontrat imzalayan yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Luis Campos'la arasının iyi olduğu için Portekizli futbol adamını sportif direktörlüğe getirdi.

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Luis Campos PSG’ye gitti!
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