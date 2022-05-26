Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20.45'te başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek, Mame Thiam
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.