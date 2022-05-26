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Giriş Tarihi: 26.5.2022 19:53 Son Güncelleme: 26.5.2022 20:49

Son dakika: Kayserispor Sivasspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor

Son dakika: Kayserispor Sivasspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor

Türkiye’nin kupası Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon bu akşam belli oluyor. 60. kez düzenlenen turnuvada bu sezon Anadolu derbisi oynanıyor. Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan final mücadelesi, saat 20.45’te başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadeleyi binlerce taraftar takip ederken, karşılaşmanın ilk düdüğü de çaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20.45'te başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek, Mame Thiam

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

ASpor CANLI YAYIN

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

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Son dakika: Kayserispor Sivasspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor
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