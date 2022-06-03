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Giriş Tarihi: 3.6.2022 16:51

Belçika - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Belçika - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Belçika - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Uluslar liginde binlerce sporsever gözünü bu akşam oynanacak Belçika Hollanda maçı karşılaşmasına çevirdi. Heyecan dolu maç bugün S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmayla ilgili olarak “Belçika - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Kritik maçta; Kevin De Bruyne ve Memphis Depay gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya gelecek. Peki, Belçika - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Belçika Hollanda maçı için nefesler tutuldu. İki dünya yıldızı fulbolcuyu karşı karşıya getirecek maç, bugün sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Konuyla ilgili olaraksa maç saatine doğru "Belçika - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Belçika - Hollanda maçı canlı yayın kanalı saati ve detaylar...

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BELÇİKA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Belçika Hollanda maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

BELÇİKA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 4.Grup ilk maçına sahne olacak Belçika Hollanda mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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BELÇİKA HOLLANDA CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi maçı canlı izle ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.ssport.tv/

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S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

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Belçika - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Belçika - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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