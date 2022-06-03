Belçika Hollanda maçı için nefesler tutuldu. İki dünya yıldızı fulbolcuyu karşı karşıya getirecek maç, bugün sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Konuyla ilgili olaraksa maç saatine doğru "Belçika - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Belçika - Hollanda maçı canlı yayın kanalı saati ve detaylar...
BELÇİKA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Belçika Hollanda maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.
BELÇİKA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi Lig-A 4.Grup ilk maçına sahne olacak Belçika Hollanda mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.
BELÇİKA HOLLANDA CANLI YAYIN
UEFA Uluslar Ligi maçı canlı izle ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://www.ssport.tv/
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6