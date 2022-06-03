Koleksiyoner!

İtalya karşısında iki asist yapan süper yıldız kupa sayısını 40’a yükseltirken, en çok kupa kazanan futbolcular listesinde Dani Alves’in (43) arkasında ikinci sırada yer aldı
Lionel Messi, PSG'de bu yılki performansıyla geçmiş sezonlarını mumla aratsa da Arjantin Milli Takımı'nda eski günlerinden resitaller sundu. Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarının Finalissima (Büyük Final) mücadelesinde iki asistiyle gözlerin pasını silen süperstar; İtalya karşısındaTangocular'ı mutlu sonaulaştırdı ve karşılaşmanın da adamı seçildi. Messi, böylece futboltarihinde en çok kupa kazananoyuncular arasında ikinci sıradayer aldı. Müzesinde 40 kupa bulunan Arjantinli yıldızın önünde Barcelona'dan eski takım arkadaşı Dani Alves (43) bulunuyor.
BARCELONA'DA 35 KUPA KAZANDI
Messi'nin koleksiyonunda kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Barcelona'da 35, Arjantin Milli Takımı'nda 4, PSG'de ise 1 kez şampiyonluk tatmayı başardı. 34 yaşındaki yıldızda ayrıca 7Ballon d'Or ve 6 Altın Ayakkabı yer alıyor. Messi 6 kez FIFA yılınoyuncusu ve 2 defa da UEFA yılınfutbolcusu ödüllerini elde etti.
RUDİGER REAL MADRİD'DE
SEZONUŞampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu ile kapatan Real Madrid transfere başladı ve Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı. İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu. Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti. Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Şampiyonlukta en büyük pay Messi'nin Son yıllarda sürekli iki yıldız futbolcu gündeme geliyor. Lionel Messi ve CristianoRonaldo… Her ikisi de Ballon d'Or" (Altın Top) da devamlı liderlik mücadelesi verdiler. Messi'nin kalitesi bilinen bir gerçek. Benim de Arjantinli süperstarla ilgili genel bir görüşüm var. Kendi ulusal takımından ziyade Barcelona'da çok daha öne çıktı ve başarılı oldu. Bunun da en önemli nedeniKatalan ekibinin senelerdiroturmuş üst düzey pastrafiğinin olması. Bu sayede Messi de çok büyük meziyetlerini sahada daha rahat sergileme fırsatı buldu. Önceki günArjantin Milli Takımı'ylabirlikte farklı İtalya galibiyetinde1 numaralı paysahibi olmayı başardı.