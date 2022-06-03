Koleksiyoner!

Lionel Messi, PSG'de bu yılki performansıyla geçmiş sezonlarını mumla aratsa da Arjantin Milli Takımı'nda eski günlerinden resitaller sundu. Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarının Finalissima (Büyük Final) mücadelesinde iki asistiyle gözlerin pasını silen süperstar;ve karşılaşmanın da adamı seçildi.Müzesindebulunan Arjantinli yıldızın önünde Barcelona'dan eski takım arkadaşıbulunuyor.Messi'nin koleksiyonunda kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği, Arjantin Milli Takımı'nda 4, PSG'de ise 1 kez şampiyonluk tatmayı başardı. 34 yaşındaki yıldızda ayrıcaveyer alıyor. Messi 6 kezve 2 defa daödüllerini elde etti.SEZONUŞampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu ile kapatan Real Madrid transfere başladı ve Alman defans oyuncusuİspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu. Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti. Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak.ÖMER ÜRÜNDÜLŞampiyonlukta en büyük pay Messi'ninyıllarda sürekli iki yıldız futbolcu gündeme geliyor.veHer ikisi de Ballon d'Or" (Altın Top) da devamlı liderlik mücadelesi verdiler. Messi'nin kalitesi bilinen bir gerçek. Benim de Arjantinli süperstarla ilgili genel bir görüşüm var. Kendi ulusal takımından ziyade Barcelona'da çok daha öne çıktı ve başarılı oldu.Bu sayede Messi de çok büyük meziyetlerini sahada daha rahat sergileme fırsatı buldu.