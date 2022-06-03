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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Tosun Paşa yuvaya yakın

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Tosun Paşa yuvaya yakın

Everton’da 3 milyon Euro kazanan futbolcuya 2 yıllık kontrat ve sezon başına 1.2 milyon Euro önerildi. 30 yaşındaki forvet, imzaya çok yakın

Şubat ayında yeni sezon için Cenk Tosun'la masaya oturan Beşiktaş, yıldız futbolcu sakatlanınca beklemeye geçmişti. 30 yaşındaki oyuncu beklenenden çok daha önce sağlığına kavuşunca temaslar kaldığı yerden yeniden başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Everton'la sözleşmesi biten Cenk'e 2 yıllık kontrat ve sezon başına 1.2 milyon Euro seviyelerinde garanti ücret önerdi. İngiltere'de 3 milyon Euro kazanan oyuncu ise 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü.

DİĞER KULÜPLERLE GÖRÜŞMEDİ BİLE
Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin birkaç gün içerisinde giderilmesi ve transferin resmen açıklanması bekleniyor. Bu arada Avrupa'dan teklifler alan yıldız futbolcuyla Türkiye'den ise Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ilgilendiği öğrenildi. Ancak Cenk'in, önceliği eski takımına vererek aidiyet gösterdiği ifade edildi. Golcü oyuncu, Beşiktaş'taki ilk gelişinde çok başarılı bir dönem geçirmiş, kiralık oynadığı ikinci dönemde ise ağır bir sakatlık yaşamıştı.

MESAJI VERDİ!
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Türkiye'de tatil yapan Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun elinde tuttuğu kağıtta ise "2022-23 sezonu gol kralı Cenk Tosun" yazıyordu

ROMAİN SAİSS BEŞİKTAŞ'TA
BEŞIKTAŞ, biri yabancı biri yerli olmak üzere kadrosuna katmak istediği stoperler konusunda ilk meyvesini topladı ve Romain Saiss ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı yönetim 32 yaşındaki Faslı oyuncunun 3 yıllık kontrat isteğini 2+1 yıl olarak masaya getirip kabul ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde boy göstereceği için kampta yer alıyor. Saiss'in, milli maçların ardından İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Teknik direktör Valerien İsmael, 3'lü savunma kurgusunda ihtiyaç duyduğu oyun kurucu stoper görevini Saiss'in başarıyla icra edeceğini düşünüyor.

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Tosun Paşa yuvaya yakın
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