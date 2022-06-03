Tosun Paşa yuvaya yakın

Everton’da 3 milyon Euro kazanan futbolcuya 2 yıllık kontrat ve sezon başına 1.2 milyon Euro önerildi. 30 yaşındaki forvet, imzaya çok yakın
Şubat ayında yeni sezon için Cenk Tosun'la masaya oturan Beşiktaş, yıldız futbolcu sakatlanınca beklemeye geçmişti. 30 yaşındaki oyuncubeklenenden çok daha öncesağlığına kavuşunca temaslarkaldığı yerden yeniden başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Everton'la sözleşmesi biten Cenk'e 2 yıllık kontrat ve sezon başına 1.2 milyon Euro seviyelerinde garanti ücret önerdi. İngiltere'de 3 milyon Eurokazanan oyuncu ise 1.5 milyonEuro'ya kadar düştü.
DİĞER KULÜPLERLE GÖRÜŞMEDİ BİLE
Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin birkaç gün içerisinde giderilmesi ve transferin resmen açıklanması bekleniyor. Bu arada Avrupa'danteklifler alan yıldız futbolcuyla Türkiye'denise Beşiktaş'ın yanı sıraTrabzonspor ve Adana Demirspor'unilgilendiği öğrenildi. Ancak Cenk'in, önceliği eski takımına vererek aidiyet gösterdiği ifade edildi. Golcü oyuncu, Beşiktaş'taki ilk gelişinde çok başarılı bir dönem geçirmiş, kiralık oynadığı ikinci dönemde ise ağır bir sakatlık yaşamıştı.
MESAJI VERDİ!
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Türkiye'de tatil yapan Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun elinde tuttuğu kağıtta ise "2022-23 sezonu gol kralı Cenk Tosun" yazıyordu
ROMAİN SAİSS BEŞİKTAŞ'TA
BEŞIKTAŞ, biri yabancı biri yerli olmak üzere kadrosuna katmak istediği stoperler konusunda ilk meyvesini topladı ve Romain Saiss ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı yönetim 32 yaşındaki Faslı oyuncunun3 yıllık kontrat isteğini 2+1 yıl olarak masayagetirip kabul ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde boy göstereceği için kampta yer alıyor. Saiss'in, milli maçların ardından İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Teknik direktör Valerien İsmael, 3'lü savunma kurgusunda ihtiyaç duyduğu oyun kurucu stoper görevini Saiss'in başarıyla icra edeceğini düşünüyor.