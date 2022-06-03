Tosun Paşa yuvaya yakın

Şubat ayında yeni sezon için Cenk Tosun'la masaya oturan Beşiktaş, yıldız futbolcu sakatlanınca beklemeye geçmişti.Siyah-beyazlı yönetim, Everton'la sözleşmesi biten Cenk'e 2 yıllık kontrat ve sezon başına 1.2 milyon Euro seviyelerinde garanti ücret önerdi.Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin birkaç gün içerisinde giderilmesi ve transferin resmen açıklanması bekleniyor.Ancak Cenk'in, önceliği eski takımına vererek aidiyet gösterdiği ifade edildi. Golcü oyuncu, Beşiktaş'taki ilk gelişinde çok başarılı bir dönem geçirmiş, kiralık oynadığı ikinci dönemde ise ağır bir sakatlık yaşamıştı.Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Türkiye'de tatil yapan Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun elinde tuttuğu kağıtta ise "2022-23 sezonu gol kralı Cenk Tosun" yazıyorduBEŞIKTAŞ, biri yabancı biri yerli olmak üzere kadrosuna katmak istediği stoperler konusunda ilk meyvesini topladı ve Romain Saiss ile anlaşma sağladı.Tecrübeli futbolcu, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde boy göstereceği için kampta yer alıyor. Saiss'in, milli maçların ardından İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Teknik direktör Valerien İsmael,ihtiyaç duyduğu oyun kurucu stoper görevini Saiss'in başarıyla icra edeceğini düşünüyor.