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Giriş Tarihi: 5.6.2022 11:18

Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

DHA
Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

Sezonu Hikmet Karaman ile tamamlayan Yukatel Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

2021 - 2022 sezonuna teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor'da görevi deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman devralmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

Türkiye Kupası finali sonrası İstanbul'da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile Ömer Erdoğan görüşme yaptı. Bugün Ömer Erdoğan ile resmi olarak anlaşıldığı açıklandı.

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Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi
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