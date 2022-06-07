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Giriş Tarihi: 7.6.2022 14:47

Alperen Uysal, Antalyaspor'da!

DHA
Alperen Uysal, Antalyaspor’da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Alperen Uysal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak İstanbulspor'da forma giyen kaleci Alperen Uysal'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki file bekçisi için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Mehmet Güneysu katıldı.
Alperen Uysal'ın uzun süredir takip ettikleri bir futbolcu olduğunu belirten Asbaşkan Mehmet Güneysu, "Performansı ve karakteriyle beğendiğimiz bir oyuncuydu. Futbol sorumlumuz Nuri Şahin'in de talebi ile bu transferi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alperen kardeşim de Antalyaspor formasıyla başarılı maçlar çıkarınca mutluluğumuz daha da artacak" dedi. Alperen'in yaş gruplarında 62 kez milli formayı giydiğini de hatırlatan Güneysu, "Bu sezon 35'i lig, 3'ü play-off olmak üzere 38 maçta oynamış istikrarlı bir kaleci. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

ALPEREN UYSAL: EN DOĞRU KARARI VERDİM

Antalyaspor ile sözleşme imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Alperen Uysal ise İstanbulspor ile şampiyonlukla biten bir sezon yaşadığını anımsatarak, "Benim için sonu güzel biten bir sezonun ardından birçok takımdan teklif aldım. Başta başkanımız Aziz Çetin, yöneticilerimiz, hocalarımız Nuri Şahin ve Murat Öztürk'ün yakın ilgisi ve isteğiyle Antalyaspor'u tercih ettim. En doğru seçimi yaptığıma inanıyorum. Nuri Hoca'nın oyun sisteminin bana çok uygun olduğunu, benim kendimi en iyi ifade edebileceğim sistem olduğunu düşünüyorum. Bu imzayı atmamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Alperen Uysal, Antalyaspor'da!
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