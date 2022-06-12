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Giriş Tarihi: 12.6.2022 17:35 Son Güncelleme: 12.6.2022 17:36

Andrea Pirlo kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oldu!

Andrea Pirlo kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oldu!

Fatih Karagümrük takımının yeni teknik direktörü resmen Andrea Pirlo oldu. Dünyaca ünlü İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör Süper Lig takımlarından birini yönetecek olması nedeniyle “Andrea Pirlo kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorularla gündemdeki yerini aldı. Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazanmış ve 2020 yılında Juventus’un teknik direktörlüğünü yapmıştır. Peki, Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük takımının yeni teknik direktörü olan Andrea Pirlo yaşı, futbol kariyeri gibi detaylarla merak konusu haline geldi. Dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör "Andrea Pirlo kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularıyla yanıt aramaya başladı. Fatih Karagümrük bu son dakika gelişmesini "Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." Sözleriyle duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: Andrea Pirlo Süper Lig’e geliyor! Başkan anlaşmayı resmen açıkladı...

Andrea Pirlo (19 Mayıs 1979, Lombardiya),

ANDREA PIRLO KİMDİR?

Juventus'ta futbola veda eden Pirlo, 2020-2021 sezonu başında görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörlüğe getirildi.

Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Son dakika: Andrea Pirlo Süper Lig'e geliyor! Başkan anlaşmayı resmen açıkladı...

JUVENTUS'UN BAŞINDA 2 KUPA KAZANDI!

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Siyah-Beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.

Son dakika: Andrea Pirlo Süper Lig'e geliyor! Başkan anlaşmayı resmen açıkladı...

EFSANE FUTBOLCULUK KARİYERİ!

Futbolculuk döneminde Brescia altyapısında yetişen efsane yıldız, İtalya'nın 3 büyük takımı olan Milan, Inter ve Juventus formalarını da giydi.

İtalyan yıldız orta saha, futbolculuğunda birçok önemli kupa kazanırken 2006'da milli takımla Dünya Kupası, Milan formasıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi ve Milan'da 2, Juventus'ta ise 4 kez İtalya Serie A şampiyonluklarını yaşadı.

İtalyan ekibindeki görevinin ardından uzun süre dinlenen 43 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi Türkiye'nin yolunu tutacak.

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Andrea Pirlo kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oldu!
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