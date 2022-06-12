Fatih Karagümrük takımının yeni teknik direktörü olan Andrea Pirlo yaşı, futbol kariyeri gibi detaylarla merak konusu haline geldi. Dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör "Andrea Pirlo kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularıyla yanıt aramaya başladı. Fatih Karagümrük bu son dakika gelişmesini "Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." Sözleriyle duyurdu. İşte detaylar...
Andrea Pirlo (19 Mayıs 1979, Lombardiya),
ANDREA PIRLO KİMDİR?
Juventus'ta futbola veda eden Pirlo, 2020-2021 sezonu başında görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörlüğe getirildi.
Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.
EFSANE FUTBOLCULUK KARİYERİ!
Futbolculuk döneminde Brescia altyapısında yetişen efsane yıldız, İtalya'nın 3 büyük takımı olan Milan, Inter ve Juventus formalarını da giydi.
İtalyan yıldız orta saha, futbolculuğunda birçok önemli kupa kazanırken 2006'da milli takımla Dünya Kupası, Milan formasıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi ve Milan'da 2, Juventus'ta ise 4 kez İtalya Serie A şampiyonluklarını yaşadı.
İtalyan ekibindeki görevinin ardından uzun süre dinlenen 43 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi Türkiye'nin yolunu tutacak.