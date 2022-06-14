Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burnley'nin teknik direktörlüğünü Vincent Kompany yapacak
Giriş Tarihi: 14.6.2022 16:20

Burnley'nin teknik direktörlüğünü Vincent Kompany yapacak

AA
Burnley’nin teknik direktörlüğünü Vincent Kompany yapacak

İngiltere Championship (2. lig) ekibi Burnley'de teknik direktörlüğe Vincent Kompany getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, aktif futbol kariyerinde Belçika Milli Takımı ve İngiliz ekibi Manchester City'nin kaptanlığını üstlenen 36 yaşındaki Kompany ile anlaşmaya varıldı.

Altyapısından yetiştiği ve profesyonelliğe adım attığı Anderlecht Kulübüne, 2019 yazında oyuncu-teknik direktör olarak dönen Kompany, bir yıl sonra futbolu bıraktı ve tam zamanlı teknik direktör olarak görevini sürdürdü.

Kompany yönetimindeki Anderlecht, geçen sezon Belçika Birinci Ligi'ni 3. sırada bitirdi, Belçika Kupası'nda ise final oynadı.

Burnley, 2016-2017 sezonundan beri mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'i 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon farkı ve Temmuz zammı mesajı: Alım gücünü artıracak adımlar geliyor!
SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Kazanç 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları kalem kalem hesaplandı
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Son Dakika Vedat Bilgin açıklaması gündemde! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
ARKADAŞINA GÖNDER
Burnley'nin teknik direktörlüğünü Vincent Kompany yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA