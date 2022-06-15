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Giriş Tarihi: 15.6.2022 11:48 Son Güncelleme: 15.6.2022 11:51

Maçta saldırıya uğrayan hakem öldü! Federasyon duyurdu...

Maçta saldırıya uğrayan hakem öldü! Federasyon duyurdu...

El Salvador'da bir amatör maçta hakemlik yapan 63 yaşındaki Jose Arnoldo Amaya, taraftarların saldırısı sonrası hayatını kaybetti. İşte tüm detaylar...

El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular darbedildi. Korkunç olay, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin bir oyuncuya ikinci sarı kart göstermesinin ardından yaşandı. İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki hakem kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada; "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi. Başkan Hugo Carrillo ise, "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz." dedi.

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Maçta saldırıya uğrayan hakem öldü! Federasyon duyurdu...
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