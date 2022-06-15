Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi
Giriş Tarihi: 15.6.2022 12:51 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:22

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DINAMO KIEV OLDU
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE ELENİRSE AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU'NA
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. turda seri başı olacak. Elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.



KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ DE BELLİ OLACAK
Spor Toto Süper Lig'in 3. İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi
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