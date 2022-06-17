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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:11

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

AA
2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

Futbolda 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler, FIFA tarafından duyuruldu.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için toplam 16 şehir belirlendi.

48 takımın mücadelede edeceği Dünya Kupası, ABD'nin Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle, Meksika'nın Guadalajara, Mexico City ve Monterrey, Kanada'nın ise Toronto ve Vancouver kentlerinde düzenlenecek.

Meksika'nın daha önce 1970 ve 1986, ABD'nin de 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu heyecana Kanada ilk kez ortak olacak.

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2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu
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