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Giriş Tarihi: 17.6.2022 18:06 Son Güncelleme: 17.6.2022 18:07

Konyaspor'un kamp programı belli oldu!

DHA
Konyaspor’un kamp programı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 3'üncü sırada bitiren ve UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'na katılacak olan Konyaspor'un kamp programı belli oldu.

TFF Süper Lig'i geçen sezon 3'üncü sırada bitiren ve UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'na katılacak olan Konyaspor'un kamp programı belli oldu. 18 Haziran günü Konya'da toplanacak olan yeşil-beyazlı ekip, kampın ikinci etabını 7 Temmuz'a kadar Erzurum'da sürdürecek.
Konyaspor, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig hazırlıkları ile UEFA Konferans Ligi ön eleme maçları kapsamında gerçekleştireceği kamp programını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Takımımız, 18 Haziran Cumartesi günü Konya'da toplanarak sponsorumuz Medicana Hastanesi'nde 2 gün sürecek sağlık kontrolünden geçecek. 20 Haziran Pazartesi günü Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirecek takımımız, 25 Haziran Cumartesi gününe kadar Konya'da hazırlıklarını devam edecek. Konyaspor'umuz, bir günlük iznin ardından 27 Haziran Pazartesi günü Erzurum'a gidecek ve ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Takımımız, 7 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.'' denildi.

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Konyaspor'un kamp programı belli oldu!
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