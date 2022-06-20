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Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:46

Samsunspor Şener Kaya’yı transfer etti!

İHA
Samsunspor Şener Kaya’yı transfer etti!

Samsunspor, bu sezon 6. transferini Şener Kaya’yı renklerine bağlayarak yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon yaz transfer sezonunda olduğu gibi bu transfer sezonuna da hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılar son olarak 1922 Konyaspor forması giyen Şener Kaya ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Şener Kaya. Kulübümüz son olarak 1922 Konyaspor forması giyen aynı zamanda U19 Milli Takım oyuncusu 19 yaşındaki Şener Kaya ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. Kanat oyuncusu Şener Kaya geçen sezon 1922 Konyaspor forması Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 24 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Şener Kaya'nın haricinde Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak'ı da transfer ettiğini açıklayan Karadeniz temsilcisi ayrıca Fransız hücum oyuncusu Gaetan Laura ile de anlaştığını duyurmuştu.

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Samsunspor Şener Kaya’yı transfer etti!
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