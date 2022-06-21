Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor. Wout Weghorst ve Aleksandar Sörloth dışındaki adaylarla da görüşeceğini açıklayan siyah beyazlılar, yeni forvetini İtalya'da buldu.
"WEGHORST'LA ANLAŞTIK AMA..."
Dün yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, "Weghorst ile ilgili olarak kendisinden olumlu bir cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştık. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum bazı kulüplerden teklifler var.
Kendisine Sayın Ceyhun Kazancı ile başka futbolcularla da ilgilendiğimizi, başka forvet alternatiflerimiz olduğunu ilettik. Kendisi olumlu döndüğünde, başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz. Bugünden itibaren görüşmelerimizi başlattık. Ya nasip diyeceğiz. Weghorst'tan önce biriyle anlaşırsak olmaz, anlaşmazsak Weghorst olur." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklama sonrası alternatifleriyle de görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
beIN SPORTS'un haberine göre; Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti Marko Arnautoviç için temaslara başladı.
Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marko Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi.
Kulübü Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon Euro civarında olan Marko Arnautoviç'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.