"WEGHORST'LA ANLAŞTIK AMA..."

Dün yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, "Weghorst ile ilgili olarak kendisinden olumlu bir cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştık. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum bazı kulüplerden teklifler var.