SON DAKİKA: Galatasaray’da beklenen gelişme gerçekleşti! Domenec Torrent için resmi açıklama geldi...

Galatasaray'da 2021-2022 sezonu içerisinde Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılı takımla geçirdiği süre boyunca eleştirilerin odağındaki isim olan İspanyol çalıştırıcı, Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte kulüpten gönderildi.
Sezonun ikinci devresinde göreve gelen Torrent, Galatasaray ile 20 maçta görev yaptı. Torrent, bu maçlarda 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte prensip anlaşmasına varılan Okan Buruk'un yeni teknik direktör olarak açıklanması bekleniyor.