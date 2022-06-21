Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Galatasaray'da beklenen gelişme gerçekleşti! Domenec Torrent için resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 21.6.2022 19:45 Son Güncelleme: 21.6.2022 19:57

SON DAKİKA: Galatasaray'da beklenen gelişme gerçekleşti! Domenec Torrent için resmi açıklama geldi...

SON DAKİKA: Galatasaray’da beklenen gelişme gerçekleşti! Domenec Torrent için resmi açıklama geldi...

Son dakika haberi... Galatasaray, Domenec Torrent'in ve yardımcılarının sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'da 2021-2022 sezonu içerisinde Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılı takımla geçirdiği süre boyunca eleştirilerin odağındaki isim olan İspanyol çalıştırıcı, Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte kulüpten gönderildi.

Sezonun ikinci devresinde göreve gelen Torrent, Galatasaray ile 20 maçta görev yaptı. Torrent, bu maçlarda 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir."

Sarı-kırmızılı ekipte prensip anlaşmasına varılan Okan Buruk'un yeni teknik direktör olarak açıklanması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da beklenen gelişme gerçekleşti! Domenec Torrent için resmi açıklama geldi...
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