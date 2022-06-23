Bayern Münih, Cristiano Ronaldo için devrede! Robert Lewandowski’nin ardından...

Barcelona, Robert Lewandowski için 40 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Bayern Münih, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmasına rağmen yıldız futbolcunun satılık olmadığı konusunda ısrar ediyor.
Bavyera kulübü, Lewandowski'nin menajerine satış karar almaları durumda ne kadar bir bonservis bedeli beklentisi içinde olduklarını belirtmedi.
"Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler. İçimden bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor ve bunu aşamıyorum. Bir kulüpte yıllar boyunca oynuyorsanız, sürekli kendinizi hazır tuttuysanız, sakatlıklarda bile hazırsanız ve en iyi halinizi ortaya çıkardıysanız bence iki taraf için de en iyi çözümü bulmak gerekiyor ve tek taraflı bakmamak gerekiyor. Burada birkaç yıl oynadıktan sonra böyle bir talepte bulunsaydım anlardım ama böyle bir yolu bitirdikten sonra bu saygıyı görmek istiyorum. Kulüp beni neden zorla tutacak ki? Başına böyle bir şeyin gelebileceğini gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek ki? 8 yıldır buradayım. Harika insanlarla tanıştım, harika işler başardık. Bunun hafızalarda böyle kalmasını istiyorum."
KAHN: LEWANDOWSKI'Yİ TUTACAĞIZ!
Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn ise Nisan ayında Lewandowski'nin bu yaz Allianz Arena'dan ayrılmayacağını ifade etmişti.
Eski Bayern kalecisi, "Sezon başına 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var ve onu kesinlikle bir sezon daha aramızda tutacağız." dedi.
2014'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski, tüm kulvarlarda kulüp adına 344 gol kaydetti.
ÜST ÜSTE 5 SEZON GOL KRALI OLDU!
Bayern'in son sekiz sezonda sekiz Bundesliga şampiyonluğuna ve üç Almanya kupasına ulaşmasına yardımcı olan yıldız oyuncu, üst üste beş sezon için ligin gol kralı oldu.
2010 yılında Lech Poznan'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Lewandowski, kariyerinin büyük bölümünü Almanya'da geçirdi.
BAYERN MÜNİH RONALDO'NUN PEŞİNDE!
Öte yandan sezonun ilk transferi olarak Liverpool'dan Sadio Mane'yi kadrosuna katan Bayern Münih, Lewandowski'nin ayrılması halinde Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istiyor.
AS'ın haberine göre Bavyera ekibi, Polonyalı golcünün başka bir takıma imza atması halinde Manchester United'dan ayrılmak isteyen 37 yaşındaki Portekizli yıldızı kadrosuna katacak.
GEÇEN SEZON 24 GOL ATTI
Cristiano Ronaldo, geçen sezon 12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'da çıktığı 39 maçta 24 gol kaydetti.