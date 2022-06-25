Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan en büyük hayalini açıkladı!

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen "Futbolun Geleceği Söyleşisi" adlı etkinliğe katılan 18 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'a ve ülke futboluna katkıda bulunmak istiyorum. Hedeflerimden bir diğeri de beş büyük ligde oynayabilmek ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek. Çünkü her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek hayalidir. Ülkemiz için de o 2002'deki ortamı yaşayabilmek ve o ortamda bulunabilmek en büyük hayallerimden biri ama şu an için adım adım gitmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"PJANİC İLE VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORDUM

Geçen sezon A takımla ilk kez müsabakalara çıkmaya başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Miralem Pjanic'le vakit geçirmeye çalıştığını kaydederek, şunları aktardı:

"A takımla sahaya ilk kez çıktığımda takım arkadaşlarımın ister istemez çekincesi oluyordu bana pas atarken. Ancak ben oyunumla, yaptıklarımla bir şeyleri başardıktan sonra onların içinde de bir korku kalmadı. Artık pas atarken 'Acaba kaptırır mı? Heyecanlanır mı?' diye düşünmüyorlar. Karşılıklı ilişkilerimiz bu şekilde mesafe katetti."

"Pjanic'le, Josef'le, Oğuzhan abiyle, Umut abiyle hepsiyle konuşuyordum." diyen Emirhan, şöyle devam etti:

"Ama özellikle Pjanic ile vakit geçirmeye çalışıyordum çünkü o kiralıktı, sadece bir sene kalacaktı. Bu yüzden ondan kapabildiğimce çok şey kapmaya çalıştım. Pjanic, top gelmeden 3 pozisyon önce forvet ne yapıyor, nereye koşu atıyor her şeyi seziyor ve öyle pas atıyor. Herkes bir yere pas atmasını beklerken o diğer tarafa pas atıyor. Ülkesindeki son maçta da Dzeko'ya bu şekilde bir asist yapmıştı mesela. Bu özelliği en çok kaptığım yanlarından biriydi. Biz genç oyuncularla arası çok iyiydi. Kamplarda, antrenmanlardan sonra sürekli bizimle konuşurdu. Onunla birlikte oynadığımızda 'Beni takip et, ben nereye gidiyorsam sen de diğer tarafıma doğru git' gibi direktifler veriyordu."

Kendisini orta sahada 8 numaralı pozisyonda daha rahat hissettiğini söyleyen Emirhan İlkhan, şunları kaydetti:

"Benim en rahat ettiğim mevkii çift yönlü oynayabildiğim 8 numara pozisyonu. Ama hocalarım da farklı yönlerde kullanabiliyor. Kanat, forvet arkası, 6 numara forvet... Aslında futbola forvet olarak başladım ben. Her mevkide oynayabileceğimi düşünüyorum. Ama aslen kendimi 8 numarada, arkamda bir 6 numara önümde de bir ofansif orta saha varken rahat hissediyorum. Kaleye daha yakın oynarsam skora çok daha fazla katkı yapabileceğim konusunda kendimden çok eminim. Topun düşebileceği noktaları hissedebiliyorum. Bu tarz pozisyonlarda avantajım olabiliyor, değerlendirebileceğimi düşünüyorum ama son maçlarımızda hocamız benden biraz daha defansif yönde oynamamı istedi. Bu yüzden çok fazla atakta görmemişsinizdir son maçlarda."

"MARİO GOMEZ'İN ATTIĞI GOLLERİ İZLEYEREK MOTİVE OLUYORUM"

Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı örnek aldığını söyleyen Beşiktaşlı orta saha oyuncusu, "Küçükken Cesc Fabregas'ı çok severdim. Şu an için Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı seviyorum. Hatta birkaç maçta Kevin de Bruyne'den görüp de yaptığım hareketler olmuştu. Korner sonrası tekte arka direğe attığım toplarda mesela. Ondan görerek yaptığım, hafızama kazıdığım hareketlerden biri. Maçlara, Mario Gomez'in attığı golleri izleyerek motive oluyorum. Mario Gomez'in gol klipleri, insana ilham katıyor. Benim için iyi oluyor." şeklinde konuştu.

Ligde İstanbul takımlarının sayısının çok olmasını değerlendiren Emirhan, "Ligde İstanbul takımlarının sayısının artması oyuncular için büyük avantaj dinlenme süreleri açısından. Çünkü deplasmanda olduğu zaman maçı oynuyorsunuz, eve gece 2'de, 3'te geliyorsunuz. İstanbul'da olunca maç bitiyor, arabayla doğrudan eve geçiyorsunuz. Deplasmanlar da güzel oluyor ama farklı bir atmosferi tecrübe ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.