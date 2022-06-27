Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Damga vuracak transfer için Real Madrid ile masaya oturuldu…

Son dakika haberleri… Futbolda 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için ipleri sıkı tutuyor.
Teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertliler, ilk transferlerini de yaptı.
Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü sorununu da çözmek istiyor.
Nokta atışı bir forvet transferi yapmayı isteyen Kanarya, dünya devi Real Madrid'in golcüsüyle ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe, Real Madrid'in Dominikli forveti Mariano Diaz için masaya oturdu.
Real Madrid, Diaz ile yolları ayırmak için gelen tüm tekliflere kapısını açmış durumda.
Şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe'den teklif alan Mariano Diaz, Getafe'yi geri çevirdi. Fenerbahçe ile görüşmeler ise önemli bir noktaya geldi.
Golcü oyuncunun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudan 4 milyon Euro maaş talebiyle karşılaştı.
Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birlikte 3 milyon Euro'luk bir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti.
Mariano ve menajeri, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi.
Fenerbahçe cephesi de bu cevap üzerine beklemeye başladı. 28 yaşında ve 1.80 boyunda olan Dominikli santrfor Mariano Diaz, Real Madrid'e 2018 yılında Lyon kulübünden transfer oldu.
Real Madrid bu transfer için Fransız kulübüne 21.5 milyon Euro bonservis ödedi. Real Madrid ile 2023 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Mariano Diaz'ın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro civarında.
Mariano Diaz geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 11 resmi maçta giydi. 1 gol ve 1 asiste imza attı. (Takvim)