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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:53

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan Fenerbahçe'ye William Carvalho çalımı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan Fenerbahçe’ye William Carvalho çalımı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların William Carvalho için Real Betis'e Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı'nın ardından William Carvalho transferinde karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcu için devreye girdi.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, William Carvalho için Real Betis'e Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sundu.

Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği William Carvalho, Galatasaray'ın da listesine dahil oldu. orta saha transferine öncelik veren sarı kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuyu gündemine alarak sürpriz bir hamlede daha bulundu.

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

30 yaşındaki Portekizli önlibero oyuncusu William Carvalho, aynı zamanda stoper ve merkez ort saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Angola doğumlu olan William Carvalho'nun Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Real Betis'in 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 16 milyon euro'ya transfer ettiği William Carvalho, geçen sezon 49 resmi maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti.

73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan Fenerbahçe'ye William Carvalho çalımı!
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