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Giriş Tarihi: 28.6.2022 15:08 Son Güncelleme: 28.6.2022 15:24

Son dakika: Marco Verratti, Ronaldo'nun evini mi soydu? Olay yaratan iddia...

Son dakika: Marco Verratti, Ronaldo’nun evini mi soydu? Olay yaratan iddia...

PSG forması giyen Marco Verratti'nin Brezilyalı efsane ve Real Valladolid Başkanı Ronaldo Nazário'nun evini soyduğu iddia edildi. Haberde Verratti'nin konakladığı eve giren sözde hırsızların kapıyı zorlamadan bir servet çalmasının akıllarda soru işareti oluşturduğu belirtildi. İşte olay yaratan haberin tüm detayları...

Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Marco Verratti, Ronaldo Nazario'ya ait bir evden mücevher ve para çaldırdı.

İtalyan futbolcu, eski Brezilya efsanesi ve Real Valladolid'in şu anki başkanının sahibi olduğu Ibiza'daki lüks evde kalıyor.

Evin Ibiza'daki Cala Jondal bölgesinde olduğu ve pazartesi sabahı erken saatlerde bildirilmesinin ardından İspanyol ajansı EFE, polislerin suçu araştırdığını doğruladı.

Çalınan eşyaların değerleri, ne oyuncu ne de yetkililer tarafından henüz teyit edilmedi ancak üç milyon Euro değerinde mücevher ve nakit çalındığına inanılıyor.

KAPIDA ZORLANMA YOKTU

Soygun sırasında evde kimse yoktu ve kapının mülke girmek için zorlandığına dair bir işaret yoktu.

Verratti, gelecek sezon için hazırlanmaya başlamadan önce biraz tatil yapıyor.

İtalya, 2022 Katar Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmadığı için Kasım ve Aralık aylarında dinlenen birkaç oyuncudan olacak.

BU SEZONKİ KARNESİ

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon PSG formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştı.

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Son dakika: Marco Verratti, Ronaldo'nun evini mi soydu? Olay yaratan iddia...
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