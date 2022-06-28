Son dakika: Marco Verratti, Ronaldo’nun evini mi soydu? Olay yaratan iddia...

Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Marco Verratti, Ronaldo Nazario'ya ait bir evden mücevher ve para çaldırdı.
İtalyan futbolcu, eski Brezilya efsanesi ve Real Valladolid'in şu anki başkanının sahibi olduğu Ibiza'daki lüks evde kalıyor.
Çalınan eşyaların değerleri, ne oyuncu ne de yetkililer tarafından henüz teyit edilmedi ancak üç milyon Euro değerinde mücevher ve nakit çalındığına inanılıyor.
KAPIDA ZORLANMA YOKTU
Soygun sırasında evde kimse yoktu ve kapının mülke girmek için zorlandığına dair bir işaret yoktu.
Verratti, gelecek sezon için hazırlanmaya başlamadan önce biraz tatil yapıyor.
İtalya, 2022 Katar Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmadığı için Kasım ve Aralık aylarında dinlenen birkaç oyuncudan olacak.
BU SEZONKİ KARNESİ
29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon PSG formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştı.