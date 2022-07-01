Son dakika: Galatasaray, Kazımcan Karataş’ı resmen açıkladı!

Galatasaray, Altay forması giyen 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

Galatasaray, Kazımcan Karataş transferi için Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

İşte Galatasarayın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir."

"MAYISLAR BİZİMDİR"

GS TV'ye açıklamalarda bulunan yeni transfer Kazımcan Karataş, "4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Umarım bu yol, şampiyonluk yolu olur. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur." dedi.

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