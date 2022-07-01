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Giriş Tarihi: 1.7.2022 07:35

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına Güven Yalçın'da mutlu sona yakın

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına Güven Yalçın’da mutlu sona yakın

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş’la sözleşme uzatmayan 23 yaşındaki santrfor Güven Yalçın'da mutlu sona yakın.

Transfer listesinde Umut Bozok ve Haji Wright'ı bulunduran Trabzonspor'dan Güven Yalçın atağı geldi. Beşiktaş'la sözleşmesi biten 23 yaşındaki golcüyle menajeri vasıtasıyla görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerin imzaya çok yakın olduğu belirtildi. İsmi daha önce İtalya Serie B takımı Genoa ile de anılan Güven'in de Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Devler Ligi'nde oynama fırsatı nedeniyle Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Danimarka kulübü Sönderjyske ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Haji Wright konusunda da bir hayli yol alındığı ifade edildi.

KUPAYA AKIN VAR

Trabzonspor'un, 2021-22 Ahmet Çalık sezonu Süper Lig şampiyonluğu kupası Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini alırken hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Müzeye ailesiyle birlikte gelen Aziz Bektaş "Kupamızı görmek için Erzurum'dan geldik. Türkiye'nin her köşesindeyiz" diye konuştu.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına Güven Yalçın'da mutlu sona yakın
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