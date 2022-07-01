Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin istediği Andrea Belotti için karar açıklandı!

İtalya Serie A takımlarından Torino forması giyen ve hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Andrea Belotti, takımından ayrıldığını açıkladı.

Torino'dan yapılan açıklamada, "Sevgili Andrea, bugünden itibaren yollarımız ayrılıyor. Sevinçleri, acıları ve hayal kırıklıklarını yedi sezonda birlikte yaşadık. Bize kattığın her şey için teşekkür ediyoruz. Torino için yaptıklarından gurur duyuyor ve kariyerinin kalan bölümü için sana en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Palermo'dan 2015 yılında Torino'ya 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Andrea Belotti, 251 maçta 113 gol ve 28 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Torino'da 23 maçta süre alan 28 yaşındaki forvet, 23 maçta 8 gol ve 1 asistle oynadı.