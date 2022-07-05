Dursun Özbek’ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması

DURSUN ÖZBEK: TÜRKİYE'Yİ YURT DIŞINDA DA TEMSİL EDECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK

Törende, yılın sporcusu ödülünün Kerem Aktürkoğlu'na verildiği belirtildi. Aktürkoğlu, ödülünü kulüp başkanı Dursun Özbek'in elinden aldı.

Burada bir konuşma yapan Dursun Özbek, 1905 GSYİAD'ın her dönem Galatasaray yönetimine, kulübü yönetenlere, kim olduğuna bakmaksızın destek veren bir kurum olduğunu anlatarak, "Son derece faydalı, üretken, kulübüne katkı vermeye çalışan insanların buluştuğu bir dernek. Faaliyetleri saymakla bitmez. Bugünkü organizasyonları gibi Galatasaray'a emek veren futbolcuları seçerek ödül yarışması da yapan bir kurum. Verdikleri emeklerden dolayı başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ödülün sahibi Kerem Aktürkoğlu'na teşekkür eden Özbek, "Kerem, transfer olduğu günden beri duruşu, katkısı, Galatasaray taraftarını heyecanlandırmasından dolayı ona da bir teşekkür gönderiyorum. Ben Kerem'in bundan sonraki dönemde de Galatasaray'a büyük katkılar vereceği ve kulübün başarısı için elinden geleni yapacağından eminim. Yolu, bahtı açık olsun. Sadece Galatasaray'a hizmet etmekle kalmaz, Türk futboluna da yeri geldiği zaman katkı sunar. Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğinden hiç kuşkum yok. Başarılar diliyor, ödül için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.