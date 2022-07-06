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Giriş Tarihi: 6.7.2022 23:46

Borussia Dortmund, Haaland yerine Sebastien Haller'i transfer etti!

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Borussia Dortmund, Haaland yerine Sebastien Haller’i transfer etti!

Erling Haaland'ı Manchester City'e kaptıran Borussia Dortmund, Fildişi Sahilli golcü oyuncu Sebastien Haller'i kadrosuna kattığını açıkladı. Ajax'ta forma giyen tecrübeli oyuncu dört yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Ajax formasıyla ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Ajax'ta forma giyen Sebastien Haller'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor ile dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Haller'in yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Ajax formasıyla ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

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Borussia Dortmund, Haaland yerine Sebastien Haller'i transfer etti!
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