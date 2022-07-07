Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Aissa Laidouni’yi radarına aldı! Transferler art arda geliyor...

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgileniyor.
4 MİLYON EURO TALEBİ
İddialara göre futbolcuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Montpellier de takip ediyor. Macar kulübü ise futbolcunun transferi için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.
Angers altyapısından yetişen Aissa Laidouni'nin takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyen orta saha 3 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.