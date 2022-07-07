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Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:45

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Aissa Laidouni'yi radarına aldı! Transferler art arda geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Aissa Laidouni’yi radarına aldı! Transferler art arda geliyor...

Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss, Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka'dan sonra Aissa Laidouni'yle orta sahasını güçlendirmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgileniyor.

4 MİLYON EURO TALEBİ

İddialara göre futbolcuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Montpellier de takip ediyor. Macar kulübü ise futbolcunun transferi için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.

Angers altyapısından yetişen Aissa Laidouni'nin takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyen orta saha 3 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Aissa Laidouni'yi radarına aldı! Transferler art arda geliyor...
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