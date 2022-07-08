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Giriş Tarihi: 8.7.2022 23:02

Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti!

AA
Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar’ı transfer etti!

Medipol Başakşehir, Franszı ekibi Dijon'dan geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı." denildi.

23 yaşındaki Fransız futbolcunun imza törenine asbaşkan Mesut Altan'ın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol kaydetti.

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Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti!
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