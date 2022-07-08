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Giriş Tarihi: 8.7.2022 23:45 Son Güncelleme: 8.7.2022 23:45

Milli yüzücü Defne Coşkun'dan bronz madalya!

AA
Milli yüzücü Defne Coşkun’dan bronz madalya!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Coşkun, bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Defne Coşkun, 200 metre kurbağalamada 02.27.51'lik derecesiyle 3. oldu.

Şampiyonada, milli sporcu Merve Tuncel, 800 metre serbestte 08.34.50'lik derecesiyle 1. olarak final yüzmeye hak kazandı. Aynı kategori ve metrede Sevim Eylül Süpürgeci ise 08.50.31'lik derecesiyle 8. olarak final yüzme hakkına ulaştı.

Milli yüzücü Tolga Temiz ise 800 metre serbestte 08.05.89'luk derecesiyle 5. olarak finalde mücadele etme hakkı aldı.

Ay-yıldızlı yüzücülerden Mehlika Kuzeh Yalçın ise 200 metre kelebekte 02.14.77'lik derecesiyle 7. olarak final müsabakasına katılma başarısına ulaştı. Sudem Denizli de 200 metre sırtüstü mesafesinde 02.15.26'lık derecesiyle Avrupa yedincisi olmayı başardı.

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Milli yüzücü Defne Coşkun'dan bronz madalya!
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